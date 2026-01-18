Incremento en reportes de violencia intrafamiliar y robos en la ciudad

Hasta 30 reportes se generan a través de los botones de pánico instalados en diversos puntos de la ciudad, los cuales han sido activados por situaciones que van desde violencia intrafamiliar y lesiones, hasta robos y daños a propiedad, informó Jorge Garza, director del Centro de Control y Comando (C2).

El funcionario explicó que la mayor incidencia de reportes se registra principalmente durante los días jueves, viernes y sábado, mientras que entre semana la actividad disminuye, lo cual está relacionado con el mayor movimiento que se presenta durante los fines de semana.

Detalló que los botones de pánico han sido utilizados en diversos casos de violencia, algunos de ellos canalizados a la Policía Violeta, así como reportes de lesiones, como el ocurrido en las inmediaciones del Seguro Social, y un incidente registrado en la colonia Tecnológico, relacionado con un conflicto de pareja.

No obstante, Garza señaló que por respeto al contexto de las situaciones y a la privacidad de las familias, particularmente en los casos donde mujeres han sido víctimas de violencia, se ha optado por no brindar mayores detalles sobre los reportes atendidos.

Destacó que esta tecnología ha demostrado ser de gran utilidad, ya que ha permitido la atención inmediata de los incidentes e incluso la detención de personas involucradas, subrayando que el programa se encuentra funcionando de manera efectiva.

Precisó que los reportes más frecuentes corresponden a violencia intrafamiliar, lesiones, robos y daños, entre otros incidentes de seguridad.

Finalmente, indicó que el proyecto de botones de pánico ha ido creciendo de manera gradual. En el primer mes se instalaron cinco dispositivos, en el segundo mes se colocaron otros cinco, y conforme aumentó la demanda se amplió la cobertura, contando actualmente con más de 20 botones en operación.

Agregó que durante el mes de diciembre se registró un incremento en la actividad, reflejo del mayor uso de esta herramienta de prevención y atención ciudadana.