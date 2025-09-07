Monclova se integra al programa Pro Agua durante visita de Claudia Sheinbaum

Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Saltillo este domingo, donde presentará un informe sobre las acciones federales realizadas en Coahuila, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, subrayó que temas prioritarios como la situación de AHMSA, la rehabilitación de la clínica 7 del IMSS, la modernización de la Carretera 57 y la llegada de recursos de CONAGUA a través del programa Pro Agua tendrán continuidad por el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El edil detalló que, gracias al buen manejo administrativo del municipio, Monclova logró integrarse al programa Pro Agua, con un tope de hasta 18 millones de pesos en obras de agua y drenaje, lo que permitirá obtener un retorno del 40 % de la inversión, recurso que se podrá aplicar en otras obras de beneficio social.

"Estamos viendo frutos de la gestión del Gobernador con la presidenta; por ejemplo, en la Carretera 57 ya se observan avances en su recarpeteo, una vialidad que estuvo abandonada durante seis años y que hoy recibe atención prioritaria", expresó Villarreal.

Asimismo, destacó el impulso a los Polos de Desarrollo, que abrirán nuevas oportunidades de diversificación económica en la región, particularmente con proyectos energéticos como el gas shale.

Señaló que esto permitirá fortalecer la economía local, siempre que se logre también certeza jurídica en torno al futuro de AHMSA, uno de los temas más sensibles para la región Centro de Coahuila.

Villarreal recalcó que la alineación de los tres órdenes de gobierno, junto con la iniciativa privada, está generando condiciones para que los proyectos estratégicos avancen.

"Hoy vemos que tocar la puerta del Gobierno Federal ya da resultados, gracias a la buena relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Manolo Jiménez", apuntó.

Finalmente, consideró que las recientes reuniones entre ambos mandatarios son una señal positiva para Coahuila, pues reflejan que los compromisos con la región comienzan a traducirse en obras y acciones concretas.