Claudia Sheinbaum refuerza compromiso con obreros de AHMSA en Coahuila

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, consideró positiva la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a Coahuila, quien reiteró su compromiso de hacer justicia a los obreros de Altos Hornos de México (AHMSA), resolver la situación de la empresa y concretar una futura reactivación de la industria siderúrgica.

El edil destacó que desde la llegada de Sheinbaum a la Presidencia se han tenido avances notables en el tema, algo que, dijo, no se logró durante el sexenio anterior.

"Hoy existe voluntad política, tanto del gobernador como de la presidenta, y esa coordinación nos permite ver con más claridad el final del túnel. Se han establecido tiempos y hay señales positivas para las familias, la proveeduría y la región en general. Lo importante es que la atención está puesta al detalle y los tres órdenes de gobierno están trabajando de la mano por el bien de Monclova y la Región Centro", expresó Villarreal.

El alcalde precisó que el desenlace dependerá de la conclusión del proceso judicial para definir al comprador de los activos de AHMSA.

En este sentido, recordó que uno de los requisitos planteados es el compromiso de reactivar parcial o totalmente la empresa, lo que daría certidumbre a miles de trabajadores y proveedores.

Mientras tanto, dijo, el municipio continúa tocando puertas y gestionando proyectos que estaban previstos para el primer semestre del año, los cuales se retrasaron debido a la incertidumbre arancelaria con Estados Unidos.

"Ningún proyecto se ha cancelado, solo están a la espera de resoluciones finales en materia económica que debe tomar el país vecino. Tanto el gobernador como la presidenta están al pendiente de esta negociación para darle solución a la crisis arancelaria y así proyectar las inversiones que ya están en puerta", apuntó.

El edil subrayó que la resolución del tema AHMSA representa no solo un alivio para los trabajadores, sino también un factor clave para la reactivación económica regional y la estabilidad de las familias monclovenses.