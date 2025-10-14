Panteones de Monclova listos para Día de Muertos

Los panteones municipales de Monclova se encuentran listos para recibir a miles de visitantes con motivo del Día de Muertos, los próximos 1 y 2 de noviembre, confirmó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios, quien destacó que a partir del 20 de octubre comenzará el flujo de personas que se adelantan a visitar a sus seres queridos.

El funcionario señaló que desde el inicio de la actual administración se llevó a cabo una intensa jornada de limpieza y mantenimiento, con el retiro de maleza, árboles secos y basura acumulada, además de labores constantes durante todo el año para mantener los camposantos en óptimas condiciones.

"Nos preparamos con anticipación para que los panteones estuvieran listos en noviembre. Desde el inicio de la administración se realizaron limpiezas profundas, se retiraron árboles en mal estado y se han mantenido en condiciones adecuadas", expresó Rodríguez.

Actualmente, el personal municipal realiza la tala de un pinabete con partes secas que representaban riesgo, además de atender tumbas en peligro de colapso, las cuales serán acordonadas en coordinación con Protección Civil para evitar accidentes durante las visitas.

El director de Servicios Primarios añadió que, para la temporada de Día de Muertos, el Ayuntamiento tiene diversas actividades programadas en los panteones, por lo que resulta fundamental mantenerlos en condiciones seguras y limpias.

En los trabajos de mantenimiento participan 10 jardineros y personal de vigilancia, quienes también supervisan las condiciones estructurales de las tumbas, muchas de las cuales presentan deterioro por falta de mantenimiento de los propios propietarios.

Rodríguez informó que los corredores y piletas se encuentran en buen estado, y recordó que a inicios de año se retiraron más de 14 toneladas de basura de los panteones municipales, logrando conservar la limpieza hasta la fecha.