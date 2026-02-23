Vecinos de la colonia Eva Sámano rechazan viviendas de Claudia Sheinbaum

Vecinos de la colonia Eva Samano rechazaron la construcción de alrededor de mil Viviendas del Bienestar, al asegurar que el proyecto avanza "devorando" una calle sin nombre que colinda con sus propiedades, afectando directamente su patrimonio, su tranquilidad y su seguridad.

Las viviendas, construidas por la empresa GBS, se están asentando —denuncian— sobre una vialidad que viene plasmada en sus escrituras, reduciéndola a un angosto pasillo de aproximadamente un metro de ancho.

Para los habitantes de la privada Carlos Abedrop Dávila, esto no es un detalle menor: es la diferencia entre vivir seguros o quedar expuestos.

"Vivimos a las faldas del cerro. Nuestros patios colindan con el cerro y atrás hay una calle, que no tiene nombre. Ahora resulta que ya no será calle, van a hacer casas y solo van a dejar un callejón. ¿De qué nos sirve un callejón? Con la inseguridad como está, eso se va a convertir en basurero y en paso de vándalos que se van a brincar a nuestros patios", Patricia Montalvo, vecina del sector.

Los vecinos advierten que esta modificación no solo les resta plusvalía, sino que deteriora la imagen urbana y rompe con la tranquilidad que hoy conserva el sector, donde son pocos residentes y existe un ambiente de calma.

La llegada de cientos de nuevas familias, sin la infraestructura vial adecuada, aseguran, traerá consigo más problemas que beneficios.

Durante la reciente visita de Claudia Sheinbaum, los afectados entregaron un oficio acompañado de pruebas que documentan la problemática. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta oficial.

Sandra, otra vecina del sector, fue clara: "Los vecinos de la colonia Eva Sámano queremos que nuestro patrimonio colinde con una calle normal, como lo dicen nuestras escrituras, no con un callejón improvisado".

Aseguraron que no están en contra del proyecto de vivienda social, siempre y cuando no signifique el deterioro del esfuerzo de toda una vida.

"Apoyamos que se ayude a más familias, pero no a costa de quitarnos lo que legalmente nos pertenece", señalaron.

Los colonos informaron que ya realizaron una consulta ciudadana entre vecinos y que, de manera unánime, decidieron exigir el respeto a su propiedad privada, respaldada por escrituras públicas registradas ante las instituciones de gobierno.

Advirtieron que, de no obtener una respuesta pronta y favorable, se manifestarán para frenar el avance de la obra, pues aseguran que el daño sería irreversible.