Héctor García Falcón vota en Múzquiz: elecciones locales 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ingeniero Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito 06 de la alianza Por la Seguridad PRI-UDC, acudió este domingo a emitir su voto en el seccional 455, instalado en la escuela primaria Benito Juárez del municipio de Múzquiz.

El empresario estuvo acompañado de su esposa, Laura Jiménez Gutiérrez, y de sus hijos, en un acto que calificó como muestra de compromiso ciudadano y familiar.

Tras ejercer su derecho al sufragio, García Falcón expresó que espera unas elecciones tranquilas y ordenadas, confiando plenamente en que los resultados serán positivos.

Señaló que, la jornada debe desarrollarse en un ambiente de civilidad, reflejo del respeto que merece la democracia en Coahuila.

El candidato destacó que durante el proceso electoral realizó una campaña de altura, caracterizada por el acercamiento con la ciudadanía y el intercambio de propuestas.

Aseguró que, percibe un ambiente favorable y que no tiene duda de que los resultados serán alentadores para su proyecto político.

Asimismo, subrayó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas.

Invitó a los habitantes del distrito a acudir a las urnas y adelantó que esperará los resultados en su hogar, acompañado de su familia, en un ambiente de serenidad y confianza.

Finalmente, García Falcón afirmó que "Dios siempre está del lado de los buenos", lo que refuerza su convicción de obtener el triunfo en esta elección que busca renovar las diputaciones locales en el Congreso del Estado de Coahuila, destacando la importancia de la fe y la confianza en el proceso democrático.