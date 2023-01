Y los contenedores llenos en el oriente

MONCLOVA., COAH.-Vecinos de diversas colonias del oriente de la ciudad denunciaron el retraso en el servicio de recolección de basura, el cual ha sido deficiente desde el mes de diciembre del 2022, ya que los camiones en ocasiones pasan una vez por semana y otras veces tienen que esperar hasta semana y media para que se lleven la basura de los contenedores.

José González, habitante de la colonia Monclova 400 denunció el mal servicio de recolección que se tiene en el sector, aseguran que los encargados de los camiones recolectores tardan muchos días en pasar, lo que genera que los contenedores estén rebosando de basura y que la contaminación por esta situación sea mayor.

“Ya estamos cansados de que los camiones no lleguen de forma continua, en ocasiones tenemos que esperar hasta dos semanas y no tenemos donde tirar la basura, antes contábamos con dos contenedores cerca de la cancha de la colonia y uno de ellos quedó destruido por completo porque los choferes no tiene cuidado y los dejan caer, por lo que se rompe ya que están muy viejos además de maltratados”.

1 / 3 En varias colonias los vecinos acuden a tirar su basura muy temprano por la mañana para poder encontrar lugar, incuso van a otras colonias cuando los contenedores ya están llenos. 2 / 3 El problema de la basura se está convirtiendo en un problema de salud. 3 / 3 En muchos sectores están viviendo la misma situación. ❮❯

Por su parte la señora Rita Fuentes González vecina del fraccionamiento 288 dijo que si bien existen más de 8 contenedores por la zona, la mayor parte de las veces estos se encuentran llenos, inundando la colonia del mal olor que desprenden los desechos que se tiran al contenedor, los cuales no son recolectados de manera contantes.

La misma situación están viviendo los habitantes de la colonia el Roble, Hipódromo y continental Guerrero, quienes denunciaron no solo la gran cantidad de basura que hay en su sector por la falta de recolección, sino también la quema de los contenedores, pues la gente prefiere quemar la basura para hacer lugar y tener donde tirar sus bolsas, debido a que el camión pasa pocas veces al mes y esto genera problemas de plagas y mal olor.

“Ya estamos cansados de que la basura no sea recolectada continuamente, se supone que ya hay más camiones recolectores y ni así, en ocasiones llega el camión y solo levanta 2 de 10 contenedores que existen en el sector, lo que causa mucha molestia ya que hay plagas de moscas y roedores debido a este problema el cual puede convertirse en un problema de salud para la comunidad”.