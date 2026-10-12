Dan el último adiós a Yaneth

Entre muestras de dolor y mensajes de despedida, dieron el último adiós a Yaneth Tovar, conocida como "La China", la joven de 24 años que se quitó la vida el pasado 11 de octubre, el día de su cumpleaños.

La joven fue velada en la funeraria 288, mientras en redes sociales comenzaron a circular comentarios sobre las posibles situaciones que habría enfrentado antes de su muerte, entre ellos señalamientos de una presunta violencia ejercida por quien habría sido su expareja sentimental.

Aunque Yaneth ya no está para contar su historia ni para explicar las circunstancias que atravesaba, usuarios en redes sociales aseguraron que habría sufrido malos tratos durante esa relación. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

"Pobrecita chinita, ¿por qué tuvo que suicidarse por un patán que la maltrataba? Dios la perdone por esa mala decisión", escribió un usuario identificado como Max, quien también señaló que la joven habría terminado la relación debido a los presuntos malos tratos.

En sus publicaciones, el mismo usuario cuestionó que ahora se expresaran condolencias por Yaneth, cuando, según su versión, ella había decidido alejarse de esa persona por las situaciones que vivía.

Mientras estos señalamientos se difundían, también surgieron mensajes de quienes compartieron parte de su vida con la joven.

Edgar Montoya publicó varias fotografías junto a Yaneth y le dedicó unas palabras en las que reconoció que ambos ya no estaban juntos y que sus vidas habían tomado caminos separados, pero expresó el dolor que le provoca su ausencia.

"Yo sé que ya no estábamos juntos, que teníamos vidas separadas, pero algo sí sé y es que: me vas a doler el resto de mis días", escribió.

En su despedida, también lamentó no haber llegado a tiempo para celebrar su cumpleaños y concluyó con un mensaje dedicado a la joven: "D.E.P. MI PRINCESA".

Por su parte, la empresa Alphabet, donde Yaneth trabajaba, emitió un comunicado oficial para expresar sus condolencias y despedir a quien consideró una pieza valiosa de su equipo de trabajo.