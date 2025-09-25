Yolanda N en prisión preventiva tras accidente fatal

La audiencia correspondiente a la causa penal 874/2024 en contra de Yolanda "N", programada para este jueves, fue diferida luego de que no se presentaran las condiciones necesarias para su desarrollo.

A pesar de ello, las partes aprovecharon el espacio para hacer diversas peticiones al juez, quien determinó reprogramar la audiencia para el próximo 3 de noviembre a las 11:00 de la mañana.

Entre las solicitudes presentadas se encuentra el traslado de la imputada desde el penal de San Pedro hasta el juzgado, así como la citación de la víctima por daños y de la víctima indirecta, quien es la madre de la fallecida Karime Córdova.

Yolanda "N" fue vinculada a proceso a inicios de octubre de 2024 por los delitos de homicidio culposo, daños culposos, abandono de lesionado y abandono del lugar del accidente, tras su presunta responsabilidad en el fallecimiento de Karime Córdova, joven de 24 años que perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el 29 de septiembre de 2024.

Ese día, Karime viajaba como pasajera en una motocicleta Vento negra conducida por su pareja, Miguel Ángel Rivas Robledo, de 21 años. Circulaban sobre el bulevar Revolución Mexicana, a la altura de la colonia Valle de San Miguel, cuando fueron impactados por un automóvil Chevrolet Corsa gris presuntamente conducido por Yolanda "N", quien los embistió por la parte trasera, derribándolos.

Karime sufrió traumatismo craneoencefálico, fractura de cráneo y choque neurogénico, lesiones que le arrebataron la vida minutos después. Miguel Ángel, por su parte, resultó con múltiples lesiones y fracturas, que lo mantuvieron hospitalizado por varios días.

Testigos del accidente señalaron que Yolanda "N" descendió del vehículo tras el impacto y huyó del lugar, refugiándose en un domicilio ubicado en Valle de la Fortuna, desde donde dos hombres salieron para mover el automóvil.

Ese mismo día, se le dictó prisión preventiva y fue trasladada al penal de San Pedro mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, será en noviembre cuando se retome dicha audiencia.