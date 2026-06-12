Yura Harness realizará jornada de contratación en Monclova este fin de semana

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, anunció el inicio de una jornada de contratación por parte de la empresa Yura Harness, la cual se llevará a cabo durante este fin de semana con la meta de incorporar entre 300 y 400 trabajadores en una primera etapa.

De acuerdo con el edil, el proceso de reclutamiento se realizará sábado y domingo en la Biblioteca Pape, donde se estarán efectuando entrevistas y recepción de documentación para los aspirantes.

Explicó que esta fase forma parte del arranque de operaciones de la empresa, cuya planta ya se encuentra lista, mientras continúan los trabajos de instalación de equipos y la llegada de personal especializado proveniente de países asiáticos, quienes estarán a cargo de la capacitación de los nuevos empleados.

"La próxima semana inicia la capacitación del personal, lo que marca prácticamente la etapa final para el inicio de operaciones", señaló.

Yura Harness se dedica a la fabricación de arneses para la industria automotriz, aunque el alcalde adelantó que se busca ampliar la presencia de la empresa con la llegada de nuevos ramos en el futuro.

Destacó que la generación de estos empleos representa una oportunidad directa para cientos de familias de la región, al brindar estabilidad económica y mejores condiciones de desarrollo.

Asimismo, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia conjunta entre el gobierno municipal y estatal, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la economía local y atraer inversiones.

El edil también señaló que, pese a la incertidumbre en torno a acuerdos comerciales internacionales, Monclova mantiene condiciones competitivas que han permitido la llegada de nuevas empresas y la expansión de otras ya establecidas.

En este sentido, estimó que durante 2026 se podrían generar más de 6 mil nuevos empleos en la región, impulsados por inversiones confirmadas y proyectos en proceso.

Finalmente, resaltó que este crecimiento también beneficia a las nuevas generaciones de profesionistas, quienes encontrarán mayores oportunidades laborales en la región Centro de Coahuila.