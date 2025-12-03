Jorge Mtanous celebra llegada de Yura a Monclova y nuevas inversiones

La instalación de nuevas empresas en la región, entre ellas Yura Harness, es resultado directo del trabajo del alcalde y la estrategia municipal para mantener y atraer inversiones, a pesar de la incertidumbre generada este año por el tema de los aranceles y la crisis de AHMSA. Así lo indicó el presidente de Canacintra Monclova.

Jorge Mtanous Falcó señaló que "el anuncio de la llegada de la empresa Yura a Monclova es una muestra que se realiza desde el gobierno municipal y el estado, para concretar la llegada de empresas a la región". Indicó que, a pesar del clima de incertidumbre que ha prevalecido este año, se concretó la llegada de tres proyectos a Monclova, lo que habla del impulso que se está dando para el desarrollo económico.

Si bien es cierto que empresas como Dual ya se habían gestionado desde el 2024, fue el trabajo que se realizó, las gestiones lo que generaron la confianza para que se instalaran, por el tema de los aranceles que prevaleció este año.

"Si bien es cierto que la empresa ya había anunciado que se iba a instalar, cuando empezó lo de los aranceles y lo de AHMSA se creó una incertidumbre, ellos mismos reconocen que estaban por ya no instalarse en Monclova". Mencionó que la insistencia y el buen trato que les ha dado el municipio, Pro Monclova y el alcalde Carlos Villarreal hicieron que se quedara, y no solo eso, sino que han atraído a otras empresas.

Mtanous Falcó señaló que la empresa coreana llega bien posicionada, respaldada además por los inversionistas que desarrollan los parques industriales en la zona, lo cual genera confianza en la recuperación económica de Monclova.

De cara al 2026, el presidente de Canacintra pide al alcalde mantener el ritmo de trabajo y la estrategia de atracción de inversiones, con el objetivo de sumar más proyectos y generar miles de empleos adicionales.

"¿Qué le pedimos al alcalde? Que siga igual el año que entra, que sean otras tres o cuatro empresas que generen cuatro o cinco mil empleos y que se sumen a estos, y que nos vayan sacando de donde estamos", indicó.