IMSS y sindicato negocian aumento salarial tras votación negativa

El director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció la decisión de los trabajadores expresada en las votaciones y anunció que buscará construir una nueva oferta, aunque advirtió que cualquier mejora deberá ajustarse a las posibilidades de la institución, por lo que difícilmente se podrá alcanzar el 10 por ciento.

El funcionario informó este jueves 15 de octubre que instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, después de que la mayoría de los participantes en la consulta del miércoles votó contra el aumento planteado para el periodo 2026-2027.

"Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta en el marco de lo posible", señaló Robledo al referirse a la revisión de los salarios y a las condiciones laborales del personal.

La propuesta sometida a consulta contemplaba un incremento de 2.9 por ciento al salario tabular y otro de 3.9 por ciento en prestaciones, para un aumento global de 6.8 por ciento; sin embargo, los trabajadores demandan un incremento de 10 por ciento.

Con el anuncio del director nacional, la negociación volverá a la mesa entre el IMSS y el sindicato; no obstante, el director general no precisó qué porcentaje podría ofrecerse ni confirmó que la nueva propuesta alcance el 10 por ciento que fue solicitado por los trabajadores.

El funcionario también señaló que la revisión incluirá las condiciones de trabajo del personal, por lo que la negociación no se limitará exclusivamente al salario.