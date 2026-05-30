Alerta en Nueva Rosita: gusano barrenador puede afectar a embarazadas

Gusano barrenador puede afectar a embarazadas y personas vulnerables

Hay que mantenerse alerta y acudir a los servicios de salud en caso de presentar síntomas sospechosos

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

NUEVA ROSITA, COAH.- El Sector Salud advirtió sobre los grupos más vulnerables de personas que pudieran resultar afectados por el gusano barrenador.

El coordinador de Enseñanza en el Hospital General de esta ciudad, Licenciado Ricardo Alán García Ramírez, explicó que las mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas, niños y adultos mayores podrían presentar mayor susceptibilidad ante esta enfermedad parasitaria.

El Sector Salud refuerza la capacitación sobre el gusano barrenador para detectar síntomas.

Por ello, externó, el Sector Salud continúa con acciones de capacitación dirigidas tanto al personal médico como a la ciudadanía en general, con el objetivo de que se conozcan los riesgos y se logre una detección temprana de posibles casos.

Subrayó que es indispensable que los trabajadores de la salud estén informados para identificar síntomas en los pacientes y actuar de manera oportuna.

García Ramírez destacó que la alerta se mantiene debido a la incidencia de contagios reportados en otros estados de la República Mexicana, lo que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica en la región.

Las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas son más vulnerables al gusano.

Además, indicó que las personas con enfermedades inmunitarias como artritis, lupus u otros padecimientos que debilitan las defensas del cuerpo también se encuentran expuestas a este tipo de miasis.

Aunque hasta el momento no se han registrado casos en el Hospital General de Nueva Rosita, el coordinador precisó que, de presentarse pacientes con este mal, los síntomas iniciales serían cuadros febriles.

En tales situaciones, se realizarían exámenes de laboratorio para confirmar o descartar la presencia del gusano barrenador en los humanos, mencionó el entrevistado.

Hasta ahora no se han reportado casos en el Hospital General de Nueva Rosita.

Finalmente, García Ramírez reiteró el llamado a la población para mantenerse alerta y acudir a los servicios de salud en caso de presentar síntomas sospechosos.

La prevención, la capacitación y la vigilancia constante son, dijo, las principales herramientas para evitar que esta enfermedad parasitaria se convierta en un problema de salud pública en la Región Carbonífera.