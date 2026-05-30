Tres heridos en accidente vial

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Un accidente automovilístico registrado en la intersección de las calles Francisco Murguía y 5 de Febrero dejó como saldo tres personas lesionadas y daños materiales en un domicilio particular.

El hecho ocurrió en esta ciudad y movilizó a elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública, quienes acudieron de inmediato para atender la emergencia.

El director de la corporación, José Ponce Sánchez, informó que en el lugar se encontraron dos vehículos involucrados. El primero, una camioneta Cherokee modelo 1998, en cuyo interior viajaban dos mujeres que resultaron policontundidas.

Una de ellas fue identificada como Alejandra N., de 36 años, con domicilio en la colonia El Aguacate; ambas fueron atendidas en el sitio por los cuerpos de auxilio.

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El segundo vehículo implicado fue una camioneta Toyota Tacoma modelo 2016, color guindo, con placas EY-2741-D, conducida por Miguel Alberto N., de 35 años, residente de la zona centro.

De acuerdo al reporte oficial, el hombre circulaba en vía libre cuando se produjo la colisión con la Cherokee, lo que ocasionó el accidente automovilístico.

Tras el percance, las partes involucradas se negaron a llegar a un acuerdo para la reparación de daños. La presunta responsable sería la conductora de la Cherokee, por lo que el caso fue turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes.

Además de las lesiones y daños a los vehículos, el impacto afectó un domicilio particular; ante lo cual, se reportó la destrucción de dos metros de malla ciclónica perteneciente a la vivienda de María de Lourdes N., de 43 años, ubicada en la calle Francisco Murguía número 707, en el barrio El Cuartel.