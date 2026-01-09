Alonso N vinculado a proceso por homicidio en PIEDRAS NEGRAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Alonso N, identificado como la quinta persona implicada en el homicidio del hojalatero y conocido biker local Víctor Faccio Aranda, fue vinculado a proceso y recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada, tras celebrarse su audiencia este jueves.

El juez consideró que existen datos de prueba suficientes para sujetarlo a proceso penal, por lo que el imputado permanecerá en prisión al menos hasta su próxima audiencia, programada dentro de tres meses.

Alonso N fue detenido la tarde del viernes 2 de enero en la colonia Año 2000 por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en relación con el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue localizado el 3 de diciembre de 2025 en un terreno baldío del Camino a las Tinajas.

Detalles confirmados

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, esta diligencia forma parte de la continuación del proceso penal en el que ya se encuentran vinculadas otras personas presuntamente relacionadas con los hechos, a quienes se les investiga bajo las agravantes de brutal ferocidad y ventaja.

La Fiscalía recordó que el pasado 5 de diciembre de 2025 fueron detenidos cuatro implicados más: Juan Gerardo N, Samuel N, Ana Gabriela, alias "La Negra", y su hija Michel N.

Homicidio planeado

Según las primeras investigaciones, los presuntos responsables habrían planeado el asesinato con la intención de robarle a la víctima 40 mil pesos y, tras privarlo de la vida, también saquearon su domicilio. Posteriormente, intentaron deshacerse del cuerpo arrojándolo en una brecha del camino a Las Tinajas, cerca del libramiento Ancira. Las indagatorias se intensificaron luego de que una de las involucradas fuera detectada conduciendo el vehículo de la víctima, tras el reporte de su desaparición presentado por familiares.