CBP inicia operación de arcos de rayos X en puentes de Eagle Pass

Operan de forma intermitente arcos de rayos X en puentes de Eagle Pass

CBP aclara que se usarán en horarios específicos y con opción de carril alterno

EMILIO GALLEGOS / LA VOZ

EAGLE PASS, TEXAS. - Los arcos de rayos X instalados en los puentes internacionales de Eagle Pass comenzaron a operar de manera intermitente como parte del proceso de inspección vehicular, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las autoridades precisaron que esta tecnología no funcionará de manera continua durante el día, sino únicamente en horarios específicos, los cuales dependerán de la disponibilidad de personal capacitado para operar los equipos.

CBP detalló que los arcos corresponden a sistemas de baja exposición, diseñados para reforzar la seguridad en la revisión de automóviles sin representar riesgo alguno para los conductores ni para sus acompañantes.

Asimismo, se informó que los usuarios que crucen por los puentes internacionales siempre tendrán la opción de utilizar un carril alterno en el que no se encuentre instalado el arco de rayos X.

Los equipos fueron colocados hace más de un año y, tras cumplir distintas etapas de prueba y evaluación, ya se encuentran listos para operar conforme a los lineamientos y horarios que determine la autoridad fronteriza.