Asalto violento en Oxxo de Piedras Negras: Cajera amenazada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un sujeto armado con un cuchillo perpetró un asalto violento la mañana de este miércoles en una tienda Oxxo ubicada en la colonia Buenos Aires, donde amenazó a una cajera para despojarla del dinero en efectivo.

El atraco se registró alrededor de las 7:00 horas en el establecimiento situado en el cruce de las calles Centenario y Bustamante. Según reportes preliminares, el individuo, de complexión delgada y con sudadera negra, ingresó al negocio y se dirigió directamente al área de cajas.

Al llegar al mostrador, el agresor sacó un arma blanca con la que intimidó a la empleada, exigiéndole el efectivo disponible. Ante el temor de ser lesionada, la trabajadora accedió a entregar el dinero.

Tras consumar el robo, el sujeto huyó del lugar antes del arribo de las autoridades. Elementos de seguridad implementaron recorridos en la zona para tratar de ubicar al presunto responsable, sin que se reportaran detenciones.

Las autoridades señalaron que se espera la denuncia formal por parte de los afectados para determinar el monto de lo robado y dar seguimiento a las investigaciones.