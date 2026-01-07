Detectan a desaparecido Padres acuden a recogerlo

Ciudad Acuña.– Un menor que contaba con reporte de desaparición fue localizado por elementos de seguridad en el municipio de Acuña, tras activarse los protocolos de búsqueda.
El joven tenía una ficha de extravío emitida en la ciudad de Piedras Negras, lo que permitió su identificación una vez que fue localizado.
Luego de confirmar su identidad y verificar su estado de salud, las autoridades procedieron a aplicar los protocolos correspondientes para su resguardo.
Posteriormente, los padres del menor acudieron para reunirse con su hijo, quien fue entregado de manera oficial tras corroborarse el parentesco.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier caso de extravío, a fin de facilitar la labor de los cuerpos de seguridad.