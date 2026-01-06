Simas investiga irregularidades en factibilidad otorgada a Manter: Lorenzo Menera

- El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Lorenzo Menera, informó que se encuentra bajo revisión una factibilidad otorgada a la empresa Manter, la cual presuntamente fue emitida con un descuento indebido y sin contar con su firma, situación que podría derivar en el despido de funcionarios del organismo.

Menera detalló que el documento habría sido entregado por el subgerente de Agua, Carlos Esquivel, y por el ingeniero José Luis Salinas, y que el monto autorizado es considerablemente menor al costo real del proyecto.

De acuerdo con estimaciones internas del propio Simas, la obra tendría un valor superior a los 15 millones de pesos; sin embargo, la factibilidad otorgada a la empresa habría sido calculada por menos de 7 millones, lo que representaría un posible daño a las finanzas del organismo.

El funcionario recalcó que ninguna factibilidad tiene validez sin su firma y que ningún servidor público cuenta con facultades para otorgar descuentos fuera de lo que establece la ley, al advertir que este tipo de prácticas no serán toleradas.

Indicó que el caso será turnado a las contralorías correspondientes, tanto a nivel local como estatal, y que ya existe una cita programada para determinar si se incurrió en alguna violación a la normatividad vigente.

En caso de confirmarse un intento de beneficiar de manera irregular a un particular, Menera aseguró que se procederá al despido inmediato de los responsables y a las sanciones administrativas que correspondan.