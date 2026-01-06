Jacobo Rodríguez confirma destitución de Aimé Delgado de Inspectores Municipales

El Alcalde Jacobo Rodríguez confirmó la salida de Aimé Delgado Tamez de la Dirección de Inspectores Municipales, luego de que un inspector fuera dado de baja por presuntos actos de corrupción, hecho que detonó una reestructuración interna en el área.

De acuerdo con el Edil, tras la destitución del inspector involucrado también se decidió separar del cargo al responsable directo de turno, lo que provocó inconformidades y tensiones al interior de la dependencia. Rodríguez reconoció que estos hechos evidenciaron deficiencias en los mecanismos de control y supervisión de Inspectores Municipales.

Acciones de la autoridad

Ante este escenario, el Alcalde señaló que, por voluntad mutua, se dio por terminada la relación laboral con el coordinador operativo y con el responsable de turno. En el caso de Aimé Delgado Tamez, precisó que será reubicada dentro de la Administración municipal para desempeñarse en su profesión como psicóloga, sin detallar el nuevo cargo ni el proceso interno de evaluación.

Rodríguez anunció además que Erick Robles, elemento activo de la Policía Municipal, fue designado como nuevo director de Inspectores Municipales, con la encomienda de recomponer el área y fortalecer los controles internos.

Detalles confirmados

Los movimientos anunciados se suman a una serie de bajas y renuncias registradas en la actual Administración, entre ellas las de Ignacio García, exsecretario del Ayuntamiento; María Dolores "Maridol" García García, excomisaria de Simas; Gezahel Medina Burgoa, exdirector de Ingresos; Gilberto Valdés, exdirector de Salud Municipal; David Eduardo Corral Garibaldi, exdirector de Educación; y Jorge Núñez, conocido como "El Chef", quien fungía como asesor del Presidente municipal, además de otros cambios en distintos niveles del gobierno local.