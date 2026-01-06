Taxista José se impacta contra luminaria en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un taxista perdió el control de su unidad y terminó impactándose contra una luminaria municipal durante la madrugada de este miércoles, en la colonia Cedros.

El accidente ocurrió en la colonia Cedros durante la madrugada del miércoles.

El accidente fue reportado a los cuerpos de seguridad sobre la calle Roble, cruce con calle del Encino, donde una unidad Chevrolet Spark modelo 2015, color blanco y habilitada como taxi, se estrelló contra el objeto fijo.

José, de 51 años, fue valorado por rescatistas y no requirió hospitalización.

El vehículo era conducido por José, de 51 años de edad, quien tras el impacto ocasionó daños a la luminaria propiedad del municipio de Acuña.

Las autoridades investigan el incidente para determinar responsabilidades.

Al lugar acudieron elementos de rescate, quienes valoraron al conductor y confirmaron que presentaba únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades y la cuantificación de los daños.