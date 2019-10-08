Banjército ampliará atención

Con la finalidad de agilizar el flujo de connacionales en la garita ubicada en el Municipio de Allende Coahuila y con ello mejorar la atención a los connacionales, el diputado, Emilio de Hoyos Montemayor, informó que Banjercito ampliará su personal a 12 ventanillas para la atención.

Explicó, que se convierte en un cuello de botella importante, principalmente en el trámite de vehículos de procedencia extranjera, por ello se busca agilizar a corto plazo este trámite que se convierte en un verdadero viacrucis en el mes de diciembre.

En este sentido dijo que se han llegado a acuerdos, por lo que Banjercito colaborara con mayor personal para atender este flujo atípico, por lo que en el mes de noviembre se llevará a cabo la ampliación a 12 casillas.

Añadió, que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) colaborará en la atención al ciudadano, a fin de que lleguen a las ventanillas con su expediente elaborado.

Además, dijo que el presidente municipal platicará con sus homólogos de Allende y Acuña Coahuila para apoyar en las necesidades básicas que tiene la infraestructura de esta garita, la cual ya se encuentra muy deteriorada, debido a que hace meses atrás, estas iban a ser demolidas, por lo que se encuentran en muy mal estado.

Y es que se busca a corto rehabilitar de manera temporal a esta infraestructura y a largo plazo, la Comisión de Asuntos Fronterizos presentara un punto de acuerdo en la próxima sesión del congreso a fin de exhortar al gobierno de México para que se destine un presupuesto urgente a fin de mejorar y ampliar estas instalaciones para hacer más ágil el trámite.

“Trataremos de contactar al diputado presidente de la comisión de Asuntos Frontera Norte, Rubén Moreira que le pueda dar agilidad para que se defina para el próximo año un recurso para esta garita”, concluyó.