Casa INCA transforma su vocación en centro comunitario: Piedras Negras

Ante la disminución total en el flujo de menores migrantes, Casa INCA modificó de manera oficial su vocación y comenzará a operar como centro comunitario, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro, inclusivo y formativo para niñas, niños, jóvenes y adultos de la colonia Maravillas y sectores aledaños.

La instrucción para este cambio provino directamente de Ciudad de México, confirmó Ángel Ávila, encargado de Casa YMCA en Piedras Negras, quien explicó que el nuevo enfoque busca responder a las necesidades actuales de la comunidad.

"Vamos a tratar de crear un espacio seguro e inclusivo para las infancias, los jóvenes y los adultos, donde se impulsen actividades de aprendizaje y aprovechamiento que permitan el desarrollo personal y la visualización de oportunidades laborales", señaló.

Nuevo enfoque de Casa INCA

El proyecto contempla actividades educativas, recreativas y lúdicas, así como talleres dirigidos a adultos, con la intención de fortalecer habilidades y fomentar el desarrollo comunitario. Además, el espacio seguirá abierto para instituciones cercanas y para habitantes del sector que busquen un punto de encuentro y convivencia.

Ávila destacó que Casa INCA estará abierta a la colaboración con organismos, asociaciones civiles, empresas y personas interesadas en sumarse al proyecto, mediante alianzas y gestiones que permitan ampliar el impacto social en Piedras Negras.

"Vamos a ir paso a paso, tocando puertas y generando los primeros contactos con las instancias que tengamos más cercanas, para construir un proyecto que realmente impacte a la comunidad", afirmó.

Actividades y talleres en Casa INCA

En cuanto a las instalaciones, el encargado reconoció que se analiza la posibilidad de realizar adecuaciones o remodelaciones, aunque por el momento no hay un plan definido. "Hay ajustes que deben hacerse en el edificio y eso ya se está platicando; veremos cómo avanzamos conforme transcurran los meses", agregó.

Con este giro, Casa INCA busca consolidarse como un punto de referencia comunitario y un espacio de oportunidades para los habitantes de la región.