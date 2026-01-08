Controlan incendio en domicilio de Zaragoza

Un incendio se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Padre Mier, esquina con Venustiano Carranza, a la altura de la forrajera El Cabalgante, donde una barda de madera comenzó a arder y representaba riesgo de que las llamas se extendieran hacia la vivienda.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil y Bomberos de Zaragoza, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el fuego, logrando evitar que el incendio alcanzara el interior del inmueble.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el incidente no pasó a mayores y únicamente se registraron daños en la estructura de madera, sin que se reportaran personas lesionadas.