Choque múltiple por atrabancado

Daños materiales de consideración fue el saldo de un choque múltiple suscitado sobre el bulevar República, por fortuna no hubo lesionados a pesar de lo aparatoso del accidente.

Roberto Almaraz, oficial de Tránsito y Vialidad de la Policía Preventiva Municipal, informó que se reportó al sistema de emergencias 911 un accidente vial sobre el bulevar República cruce con camino a Maravillas en el área de los yonkes.

Indicó que unidades de la corporación acudieron al lugar detectando a cuatro vehículos involucrados, por lo que fue necesario abanderar el área por cuestiones de seguridad.

Señaló que como responsable aparece un camión Ford F-550 color blanco propiedad de Transportes de Millenium color blanco, modelo 2003, el cual era conducido por Eugenio García Hernández.

Comentó que la pesada unidad no cedió el derecho de vía impactándose contra una pick up Chevrolet Cheyenne color negra modelo 2017 en donde viajaba David Olivares Ramos.

Refirió que tras el fuerte impacto el camión salió proyectado chocando contra dos vehículos estacionados.

Argumentó que se trata de un Dodge Stratus color blanco y una Ford Escape color negra, afortunadamente no había personas a bordo.

Manifestó que la unidad responsable fue asegurada, por lo que de no existir un arreglo el caso sería puesto a disposición del Ministerio Público en Asuntos Viales para que se efectúen las indagaciones correspondientes.

Mencionó que los daños en la pick up son de consideración, por lo que se podría determinar que es pérdida total.

La pick up quedó destrozada de la parte frontal debido al fuerte impacto, por fortuna no hubo personas lesionadas.