Controversia por tanque elevado de agua en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El tanque elevado de agua ubicado en la colonia Doctores volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que fuera pintado con el slogan "En SIMAS sí hay manera", acción que fue criticada por el alcalde de Piedras Negras y que reavivó el prolongado conflicto con el gerente del organismo operador, Lorenzo Menera.

El Edil manifestó su desacuerdo con el uso de infraestructura pública para lo que consideró fines de imagen personal, y adelantó que solicitará formalmente al gerente de SIMAS que el mensaje sea retirado. No obstante, reconoció que el tema se encuentra en un punto delicado, aunque descartó que vaya a derivar en repercusiones jurídicas o políticas por parte del municipio.

En relación con versiones sobre una presunta fuga en el tanque elevado, el alcalde aclaró que la estructura aún no ha sido conectada ni se ha bombeado agua hacia ella, por lo que calificó el señalamiento como un hecho "raro".

Ante esta situación, informó que sostuvo comunicación con el gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, así como con los ingenieros Salinas y Esquivel, con quienes programó una reunión para este jueves, a fin de revisar el estado de la obra y avanzar en la conexión del nuevo tanque construido por la actual administración.

De acuerdo con lo señalado, una vez en operación, el tanque permitirá mejorar la presión del servicio de agua potable en el sector, uno de los compromisos planteados para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad.