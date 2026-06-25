Rescatan a cuatro nigropetenses en Mazatlán por corriente de retorno

MAZATLÁN, SINALOA. - Cuatro turistas originarios de Piedras Negras, Coahuila, fueron rescatados por elementos del Grupo Acuático de la Policía de Mazatlán y prestadores de servicios turísticos luego de ser sorprendidos por una corriente de retorno en la zona de playa de la Isla de la Piedra, frente al restaurante Los Osuna. El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando salvavidas detectaron que las personas eran arrastradas mar adentro, por lo que activaron el protocolo de rescate y solicitaron apoyo vía radio. De inmediato ingresaron al agua con apoyo de prestadores de servicios turísticos de la zona.

Las personas rescatadas fueron identificadas como José Ramón, de 43 años; Andrea, de 43; Kerem, de 19, y Oswaldo, de 15 años, quienes se encontraban hospedados en un hotel de la Zona Dorada. Una vez en tierra firme, los vacacionistas recibieron atención prehospitalaria. Presentaron únicamente fatiga y crisis nerviosa, sin requerir traslado a un hospital.

El Grupo Acuático de la Policía de Mazatlán reiteró el llamado a los bañistas a seguir las recomendaciones de los salvavidas y extremar precauciones ante la presencia de corrientes de retorno.