Descarta FGE homicidio

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la persona localizada muerta en el Río Bravo en el ejido El Saucito falleció de asfixia por sumersión, además se logró ya su identificación siendo Roberto Razo Razo, originario del estado de Guanajuato.

La tarde del martes elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a dicha entidad para tomar conocimiento del hallazgo de una persona sin vida.

En el lugar se encontraba personal del Grupo Beta, el cual recibió el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo flotando en el río.

Se trasladó a la persona a Piedras Negras al Servicio Médico Forense, por lo que el médico legista le practicó la autopsia.

La causa de la muerte fue asfixia por sumersión, ya que existía duda debido a que llevaba puesta su correspondiente vestimenta, portaba su cartera con documentos y tenía poco tiempo de fallecido de acuerdo a la rigidez del cuerpo.

Se presumía que pudiera haber sido asesinado o arrojado al río de forma intencional, fue por ello que las investigaciones se iniciaron de forma inmediata.

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación, por lo que esta quedó concluida al establecerse que no existió ninguna conducta delictiva.

El occiso era originario de Salamanca, Guanajuato, por lo que se buscaría localizar a sus familiares mediante autoridades de dicha entidad para que realizaran la reclamación del cuerpo.

Todo indica que Roberto Razo Razo pretendía cruzar a la Unión Americana de forma ilegal por el Río Bravo, no logrando su objetivo.