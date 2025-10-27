Binomio canino detecta sustancias ilícitas en colonia Malvinas

Mediante los patrullajes de prevención, la Policía Estatal de Coahuila en la colonia Malvinas del municipio de Piedras Negras aseguró 11 kilogramos 300 gramos de metanfetamina.

Producto de dicha acción fueron detenidos José "N" de 38 años, así como Yovani "N" de 29 años de edad, ambos originarios de Michoacán.

Los elementos, al solicitar la revisión de una camioneta Tundra de la marca Toyota, procedieron a la inspección con un Binomio canino, el cual localizó en el respaldo de los asientos traseros el narcótico.

Los detenidos, el narcótico y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Esta acción reafirma el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila de mantener el orden y la tranquilidad en la entidad.