Economista internacional propone aumentar edad de jubilación

La edad para jubilarse o pensionarse en México debe incrementarse a 67 años, para un retiro digno, opinó el economista internacional Luis de la Calle Pardo.

Durante su visita a Piedras Negras para participar en el Foro Económico, alertó del grave problema que representan las jubilaciones y sus montos.

“Mi opinión es aumentar el número de años para el retiro. Ahora se requiere un esfuerzo mayor y más contribuciones y quizá jubilarse un poco más viejo”, sostuvo.

Reiteró que ahora la gente vive más, se tiene mejor salud y entonces se puede trabajar un poco más, no es problema.

En el tema de la contribución, dijo que la fuente más importante podría ser la cuenta en materia de vivienda, que actualmente se deposita al Infonavit un 5 por ciento de cada peso que se paga de salario.

“Esa sería una fuente importante de contribución para un retiro digno”.

Asimismo, señaló que la mayoría de los trabajadores se jubilan con la Ley previa del IMSS, y allí no habría problema en la medida que el trabajador tenga su expediente o tiempo completo.

Aunque muchas veces el trabajador se inscribe con varios nombres en su etapa laboral, detalló.

“Otro punto es si las afores hoy en día son insuficientes para un retiro digno”, dijo.

En México, precisó, la tasa de contribución es relativamente baja, de un 6.5 por ciento, y entonces se tiene que aumentar.

De la Calle Pardo es director general y socio fundador de “De la Calle, Madrazo y Mancera”; y participó en el diseño, promoción e implementación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte.