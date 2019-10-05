Invitan a bendecir mascotas

En el marco del Día Mundial de los Animales, el organismo local, Amor Canino A.C., invitó a la bendición de mascotas hoy a las 18:00 horas en la plaza San Juan de la colonia Roma.

El sacerdote Miguel Ángel Zaragoza Borrego, impartirá la oración y bendición de mascotas, acciones que realizan para hacer conciencia de la importancia de cuidar a los animalitos propios y ajenos, así como a los abandonados.

Los organizadores piden que los animalitos estén debidamente supervisados por sus dueños, lleven collar y correa, en el caso de los gatos deben ir en una transportadora o algún tipo de caja donde puedan mantenerlos resguardarlos. También piden recoger las heces.

MES DE LOS ANIMALES

El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales debido a que la misma fecha que se festeja a San Francisco de Asís, uno de los primeros santos que profesó el cuidado y amor por los animales.

El Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría del Medio Ambiente promueve el mes de octubre como mes de los animales con el lema ¡Celebremos a nuestros mejores amigos!, realizando diferentes actividades y recomendaciones para el cuidado de las mascotas.

Todo el octubre es el mes de los animales.