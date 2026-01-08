Vigilancia sanitaria se refuerza en Piedras Negras por el Mundial de Fútbol

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante el incremento en la movilidad poblacional que generará el Mundial de Futbol 2026, autoridades de Salud prevén un año atípico en materia epidemiológica y anunciaron el reforzamiento de la vigilancia sanitaria para prevenir brotes de enfermedades, especialmente en regiones cercanas a las sedes mundialistas.

Aunque Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco concentran los mayores riesgos por ser sedes oficiales, Coahuila también podría verse impactado por su cercanía con Monterrey, así como por el cruce fronterizo de Piedras Negras y la conexión carretera entre Saltillo y la capital regiomontana.

Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, advirtió que se espera hospedaje de visitantes en territorio coahuilense, lo que incrementará el flujo de personas y la posibilidad de introducción de padecimientos.

Explicó que actualmente se trabaja en la actualización de los padecimientos de mayor incidencia a nivel internacional, con el fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica, sobre todo ante el aumento de casos de sarampión. "El sarampión está en foco amarillo. Estados Unidos, Canadá y México están entre los países con más casos y no queremos que se propague", alertó.

Ante este panorama, adelantó que en las próximas semanas se pondrán en marcha campañas intensivas de vacunación, principalmente contra el sarampión, además del refuerzo de esquemas de influenza y COVID-19.

Belloc Sandoval añadió que también se mantendrá vigilancia sobre enfermedades poco frecuentes en la región, como nuevas variantes de influenza, chikungunya o fiebre amarilla, derivadas de la llegada de visitantes extranjeros.

Para quienes planean asistir a partidos del Mundial, especialmente en Estados Unidos, la recomendación es contar con esquemas completos de vacunación. "No hay gran diferencia entre viajar o quedarse; lo importante es estar protegidos," subrayó.

Finalmente, no descartó la instalación de cercos sanitarios en los puentes internacionales, sumados a las revisiones permanentes que ya realiza Sanidad Internacional en aeropuertos y puertos de entrada.