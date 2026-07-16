Piedras Negras: cierran puentes internacionales por riesgo de boyas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Los dos puentes internacionales que comunican a Piedras Negras con Eagle Pass fueron cerrados de manera preventiva debido al riesgo de que más de 100 boyas arrastradas por la fuerte corriente del Río Bravo impacten los pilares de ambas estructuras.

Las autoridades informaron que las boyas avanzan río abajo hacia el norte de Eagle Pass como consecuencia del incremento en el caudal del afluente, por lo que se determinó suspender temporalmente el cruce fronterizo para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal operativo.

Mediante un comunicado, autoridades de Eagle Pass informaron que ambos puentes permanecerán cerrados mientras las embarcaciones y las boyas atraviesan el Puerto de Entrada.

"Por la seguridad del público, ambos puentes internacionales están temporalmente cerrados mientras los buques de río pasan por el Puerto de Entrada. Las operaciones han sido suspendidas mientras evaluamos la situación y reabriremos una vez que sea seguro hacerlo", señala el comunicado.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona, seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y mantenerse atenta a la información oficial sobre la reapertura de los cruces internacionales.

A los viajeros que tenían previsto cruzar la frontera se les recomendó considerar posibles retrasos y mantenerse informados hasta nuevo aviso.