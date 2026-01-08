Lesionado con arma blanca en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre resultó lesionado con arma blanca tras verse involucrado en una riña registrada en el fraccionamiento Villa Real, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El incidente ocurrió sobre la calle Reyna Sofía, a donde acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, luego del reporte de una persona herida por navajazos.

La víctima fue identificada como Alberto, de 33 años de edad, quien señaló que el ataque fue perpetrado por un sujeto con el que mantiene viejas rencillas. No obstante, pese al operativo de búsqueda implementado en el sector, el presunto agresor no fue localizado.

El lesionado fue trasladado a un hospital de la localidad para su valoración médica, donde se informó que su estado de salud es estable.