Tiene Casa MX segunda sucursal

Con el propósito de que los visitantes conozcan un poco más de Piedras Negras y Coahuila a través de su marca y artesanías, este lunes se llevó a cabo la inauguración de la tienda Casa MX ubicada en las instalaciones del Aeropuerto; así lo informó la propietaria, Marina Escárcega Negrete, quien dijo que ésta es la segunda sucursal y se encuentran en pláticas para una tercera y cuarta sucursal.

Escárcega Negrete en compañía de su socio, Luis Ortega, señaló que esta es la segunda tienda que se abre en la localidad, debido a que este proyecto ya tiene más de un año en la ciudad.

Asimismo, dijo que se tiene contemplada la posibilidad de abrir dos tiendas más, sin embargo, dichas sucursales serían únicamente de souvenirs, ya que en las dos ya establecidas se cuenta con ropa mexicana moderna, artesanías de toda la república y artículos de Coahuila, como dulces, cerveza artesanal y joyería.

“La idea es que los visitantes, además de llevarse un recuerdo de Piedras Negras, se lleven recuerdos del estado y con ello empiece a nacer en ellos el sentimiento de lo mexicano”, expresó.

Finalmente dijo que se encuentran en pláticas con el municipio para determinar en qué fecha se podrían abrir las dos nuevas sucursales, ya que cuentan con la mercancía necesaria.

Casa MX.