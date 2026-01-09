Vacunan y desparasitan mascotas en jornada preventiva

Ciudad Acuña.– Autoridades de salud llevaron a cabo una jornada de atención a mascotas dirigida a propietarios que no cuentan con servicios veterinarios, como parte de las acciones preventivas para el cuidado animal y la salud pública.

Durante la actividad se aplicaron más de 150 dosis de vacuna contra la rabia, así como más de 200 desparasitaciones, cifra que podría incrementarse conforme continúen este tipo de campañas.

Al lugar acudió un importante número de personas, a quienes se les exhortó a llevar un control y seguimiento adecuado de la salud de sus mascotas.

Las autoridades señalaron que la meta es aumentar la cobertura de vacunación antirrábica, con el fin de evitar la aparición de casos en la ciudad.