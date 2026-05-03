Mujer ingiere medicamentos y es rescatada en Melchor Múzquiz

¿Qué ocurrió en Melchor Múzquiz?

Un fuerte operativo de auxilio se registró en la calle Xicoténcatl, entre Ferrocarril y Escondida del Barrio Los Terreros, luego de que una mujer intentara escapar por la puerta falsa ingeriendo diversas pastillas.

La persona afectada fue identificada como Ada, de 42 años de edad, quien consumió medicamentos como 'vedavixa', 'levotiroxina', 'paracetamol' y 'alprazolam'.

La combinación de estas sustancias puso en riesgo su vida, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención especializada.

Antecedentes de salud mental

De acuerdo con versiones policiales, Ada padece de depresión y se encuentra bajo tratamiento psicológico desde hace algún tiempo. Este antecedente habría influido en la decisión que tomó durante la madrugada de hoy, generando preocupación entre familiares.

Elementos de Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, acudieron al lugar, mientras los paramédicos brindaban los primeros auxilios.

Posteriormente, se informó que la mujer fue estabilizada y permanece bajo observación médica, en espera de su evolución durante las próximas horas.

Reflexión en la comunidad

El caso ha generado reflexión en la comunidad sobre la importancia de atender la salud mental y brindar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles. Autoridades locales reiteraron el llamado a buscar ayuda profesional y mantener redes de apoyo familiares y sociales para prevenir hechos lamentables.