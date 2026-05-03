Nueva Rosita cabalga rumbo a su 47 aniversario

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó la realización de la edición número 27 de la Gran Cabalgata de Nueva Rosita, evento que forma parte de los festejos por el 47 aniversario de la ciudad, a celebrarse el próximo 5 de mayo. El edil reconoció la participación de cabalgantes, organizadores y comités que hicieron posible la tradicional actividad.

Ríos Ramírez agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar este tipo de eventos. "Son estas cabalgatas las que seguimos participando. Todo lo que sea turismo, el gobernador y su servidor estamos listos para seguir apoyando", expresó el alcalde durante la jornada ecuestre.

El presidente municipal extendió la invitación a la ciudadanía para que se sume a los festejos en Nueva Rosita. Señaló que, además del recorrido de cabalgantes, los asistentes podrán disfrutar de comida, refrescos, baile y diversas actividades preparadas para la convivencia familiar.

La Gran Cabalgata y su impacto en la comunidad

El alcalde subrayó que la cabalgata refuerza la unidad entre los ejidos y la cabecera municipal. "Estamos contentos por esta unidad que hay, por la participación de los cabalgantes, y eso refuerza más la participación de nosotros en los ejidos y sobre todo aquí en Nueva Rosita", comentó.

Óscar Ríos Ramírez reiteró que las celebraciones se organizaron de forma anticipada para que la población festeje el aniversario 47 de Nueva Rosita. "Estamos de fiesta y queremos que la gente se sienta contenta", concluyó el alcalde de San Juan de Sabinas.