Concluye rehabilitación del crucero del ferrocarril

ESTACIÓN BARROTERÁN, COAH.- Al señalar que, no se trata de una obra más, sino de una respuesta clara a una necesidad que durante años fue ignorada, el coordinador de Minas de Barroterán, profesor Rogelio Obregón Galarza expresó que, el crucero de las vías del ferrocarril, a la altura de la comunidad de Estación Barroterán en la carretera #22, fue por mucho tiempo un símbolo del abandono, un punto de riesgo constante, de daños al patrimonio de las familias y, sobre todo, un peligro latente para quienes transitaban diariamente por dicha vía.

"Hoy, gracias a la gestión firme y decidida de la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, este problema histórico comienza a quedar atrás", resaltó.

Esto se debe, abundó, al resultado de trabajo, insistencia y un profundo sentido de responsabilidad hacia la ciudadanía puesto que, la intervención en este punto crítico representa un cambio tangible en la vida de la comunidad.

El reconocimiento lo hizo extensivo el maestro también al personal de Ferromex, cuyo esfuerzo extraordinario permitió que esta obra se concretara.

La colaboración institucional demuestra que cuando existe voluntad y compromiso verdadero, los retos pueden enfrentarse y resolverse con eficacia.

Este logro no solo mejora el flujo vehicular y protege los vehículos de quienes transitan por la carretera estatal número 22, sino que, salva vidas, previene accidentes y devuelve la confianza en las autoridades locales.

"Esta obra, es un ejemplo de cómo gobernar, implica escuchar, atender y resolver, valores que distinguen a la actual administración municipal", dijo el coordinador.

Añadió -Hoy, Múzquiz y sus minerales pueden decir con orgullo que hay rumbo, trabajo y resultados, con liderazgo, visión y compromiso-, puesto que, la transformación de las comunidades se hace visible y palpable.

Por lo anterior aseveró, la ciudadanía reconoce que, cuando se gobierna con carácter y corazón, los cambios sí se ven y sí se sienten.