Diego Garduño lidera operativo en Múzquiz con un detenido

Un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno culminó con la detención de un presunto implicado en actividades de narcomenudeo.

Durante la madrugada del domingo se llevó a cabo un cateo en la Colonia Nogalera, tras un reporte ciudadano que alertaba sobre la posible venta y consumo de estupefacientes en la zona, con esta diligencia suman ya 47 en la Carbonífera.

Vecinos del lugar solicitaron la intervención de las autoridades, lo que derivó en un operativo conjunto, efectuado durante las primeras horas, situación que movilizó a los cuerpos policiacos.

Acciones de la autoridad

La acción contó con la participación de los tres órdenes de gobierno, encabezados por la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, quienes dieron cumplimiento a un mandato judicial emitido por un juez de control. El objetivo fue generar acciones de investigación que permitan esclarecer los hechos denunciados y atender las inquietudes de la comunidad, destacó el delegado Lic., Diego Garduño Guzmán.

En el operativo se logró asegurar a un masculino, presuntamente relacionado con las actividades ilícitas señaladas. La persona arrestada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

Detalles confirmados

Actualmente, la indagatoria se encuentra en proceso de integración, con el fin de determinar la responsabilidad del implicado y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, las autoridades señalan que se dará seguimiento puntual a las investigaciones. Con estas acciones, se refuerza el blindaje en el estado de Coahuila, reiterando el compromiso de garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias coahuilenses.

Las instituciones participantes subrayaron que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener entornos seguros y libres de actividades delictivas.