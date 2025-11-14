35 mil familias de Coahuila reciben apoyos alimentarios de MEJORA

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el respaldo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, dio inicio la jornada de entrega de apoyos alimentarios que consta de huevo y leche, a través del programa MEJORA Coahuila, beneficiando directamente a 35 mil familias en la Región Carbonífera.

Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad alimentaria en los hogares más vulnerables y reafirma el compromiso del gobierno estatal con el bienestar social.

Federico Quintanilla Riojas, quien dio a conocer la puesta en marcha del programa, destacó que el objetivo principal es alcanzar cada barrio y colonia de la región.

"Queremos que cada hogar reciba este apoyo, por eso estamos trabajando con intensidad y organización", señaló.

El entrevistado expresó su agradecimiento al equipo de MEJORA Coahuila por su labor incansable, recorriendo casa por casa para entregar los beneficios directamente en manos de los ciudadanos.

Esta estrategia garantiza que la ayuda llegue de forma efectiva y sin intermediarios, fortaleciendo el vínculo entre gobierno y comunidad.

Quintanilla Riojas subrayó que el cierre de año estará marcado por una intensa actividad en favor de la población. "Vamos a terminar el 2025 con mucho trabajo y con la cercanía que nos caracteriza, reconociendo también a las comunidades rurales que forman parte esencial de nuestra región", afirmó.

La jornada de entrega de apoyos alimentarios representa un paso firme hacia la mejora de las condiciones de vida en la Región Carbonífera, y refleja el esfuerzo conjunto entre autoridades estatales y municipales para construir un Coahuila más justo y solidario.