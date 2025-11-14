Club de Leones ofrece atención médica gratuita en jornada de salud en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Club de Leones realizará una jornada de salud visual y auditiva ayer viernes 14 y hoy sábado 15 de noviembre, con el objetivo de brindar atención médica gratuita a la comunidad, confirmó el presidente del Club, Jesús Alberto Mussi Garza.

El entrevistado invitó a la población a aprovechar esta oportunidad para realizarse pruebas de visión y audición de manera gratuita. "Estamos invitando a toda la comunidad a que asista a hacerse las pruebas completamente gratis tanto de la visión como auditiva", dijo.

La jornada contará con la participación de especialistas en optometría y audiología, quienes realizarán pruebas y ofrecerán opciones de tratamiento y productos a precios accesibles. Además, se ofrecerán servicios de vacunación contra la influenza y el COVID-19, toma de presión arterial, talla, peso y detección de diabetes.

"Estamos complementando esta jornada con el sector salud, que nos está apoyando con la vacunación y otros servicios", agregó Mussi Garza. "Es una oportunidad para que la gente se haga un chequeo general y reciba atención médica de calidad".

La jornada se llevará a cabo en las instalaciones del Club de Leones, ubicado en la intersección de la carretera federal 57 con calle Zaragoza en la Colonia Del Valle. La entrada es gratuita y no se requiere cita previa. Se invita a toda la comunidad a asistir y aprovechar esta oportunidad para cuidar su salud visual y auditiva.