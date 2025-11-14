Hombre provoca incendio en su vivienda y amenaza a vecinos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este viernes se vivieron minutos de tensión en la colonia Nuevo Mirasierra, luego de que un hombre presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas incendiara su propia vivienda y emprendiera una serie de amenazas contra vecinos del sector.

El incidente comenzó en una casa ubicada sobre la calle Monterrey, donde el sujeto habría iniciado el fuego que rápidamente generó una columna de humo visible a varias cuadras. Alarmados, los habitantes solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

¿Qué ocurrió?

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, quienes lograron sofocar el incendio antes de que se propagara a otras viviendas.

Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal desplegaron un operativo para contener al hombre, quien caminaba por los techos portando un machete y advirtiendo que prendería fuego a otras casas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras varios minutos de negociaciones e intervención policial, el individuo fue finalmente asegurado sin que se reportaran personas lesionadas. Fue trasladado ante el Ministerio Público, autoridad que definirá su situación legal en las próximas horas.