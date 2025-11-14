FGE asegura metanfetamina en cateo realizado en Sabinas

Sabinas, Coahuila.– La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), en coordinación con la Policía Estatal, ejecutó un cateo en un domicilio de la colonia Francisco Sarabia, en el municipio de Sabinas, como parte de la estrategia permanente contra el narcomenudeo en la Región Carbonífera. El operativo se llevó a cabo la mañana del jueves 13 de noviembre, tras una orden emitida por un juez de control.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron varios envoltorios que contenían metanfetamina, así como dos básculas grameras utilizadas para el pesaje de droga y dos réplicas tipo revólver de postas. Los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

El operativo estuvo encabezado por el Delegado Regional de la Carbonífera de la FGE, Diego Saúl Garduño Guzmán, quien destacó que estas acciones forman parte de un trabajo continuo que busca inhibir la venta y distribución de droga en los municipios de la zona.

En la ejecución participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC), además de contar con el apoyo perimetral de la Policía de Acción y Reacción (PAR), así como de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional.

La Región Carbonífera se ha convertido en una de las zonas con mayor actividad operativa para la Fiscalía. De acuerdo con datos oficiales y reportes periodísticos, en lo que va del año se han realizado más de 40 cateos, convirtiéndola en una de las delegaciones con mayor número de órdenes judiciales ejecutadas en Coahuila.

Estas acciones, señalan autoridades estatales, han sido posibles gracias a las denuncias anónimas de la ciudadanía y al fortalecimiento de las líneas de investigación dentro de las corporaciones de seguridad.

Los operativos en la región han dejado resultados relevantes:

· En Palaú (Múzquiz), un cateo simultáneo en tres domicilios derivó en el aseguramiento de 39.28 gramos de cristal y la detención de seis personas.

· En Sabinas, un cateo efectuado en julio permitió el aseguramiento de estupefacientes y la apertura de nuevas líneas de investigación.

· En otro operativo en la colonia Santo Domingo, la FGE decomisó aproximadamente 3 kilogramos de marihuana y 2 kilogramos de metanfetamina, uno de los aseguramientos más significativos del año en la zona.

· A nivel estatal, el fiscal general Federico Fernández Montañez ha señalado que los cateos han permitido no solo la recuperación de droga, sino también la localización de bienes robados, la detención de personas con órdenes vigentes y el esclarecimiento de distintos delitos.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La FGE ha reiterado que la ciudadanía juega un papel fundamental en estos operativos, pues gran parte de las órdenes de cateo derivan de reportes anónimos que alertan sobre puntos de venta o actividades sospechosas. Asimismo, la coordinación entre la Fiscalía, la Policía Estatal, la AIC, el Ejército, la Guardia Nacional y otros cuerpos policiacos ha sido clave para ejecutar acciones rápidas y con respaldo institucional.

Las autoridades aseguraron que los trabajos continuarán de manera permanente, con el compromiso de fortalecer la seguridad y devolver la tranquilidad a los habitantes de la Región Carbonífera.