“Abrigan” cristianos a quienes tiene frío

NUEVA ROSITA, COAH.- Por las bajas temperaturas que de están registrando, la iglesia Cristiana Cristo La Roca, implementó ayer el programa "Abriga un corazón " que consiste en que las personas que tienen frío tomen una prenda de vestir que se localiza en el exterior del templo.

Gracias a la generosidad de los integrantes de la iglesia y de la ciudadanía se a logrado cobijar a las familias que menos tienen, este programa es solamente para personas que en verdad requieran de una prenda de vestir.

José Luis López Maldonado, pastor de la iglesia Cristiana señaló que es muy lamentablemente observar a personas que viajan en vehículo descender de sus unidades para tomar una prenda de vestir que le hace falta a un indigente.

Este programa se viene implementando desde hace un par de años y que han logrado cubrir la necesidad de personas de escasos recursos económicos principalmente que para ellos fue destinado este proyecto.

Sin embargo las personas que no tienen necesidad son las que acuden a llevarse varias prendas de vestir cuando es una por persona, las familias que deseen donar ropa invernal pueden acudir a la iglesia para hacer su entrega para su clasificación.