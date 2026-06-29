Trabajador de CFE sufre descarga eléctrica en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en la red de energía del barrio La Rampa, en la Villa de Palaú.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Asalia, donde el empleado trabajaba junto con otros integrantes de una cuadrilla encargada de mejorar la infraestructura eléctrica del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador sufrió quemaduras a consecuencia de la descarga eléctrica, por lo que fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado a la sala de urgencias de la Clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Vecinos de la zona señalaron que personal de la CFE realizaba desde hacía cuatro días labores de mantenimiento en postes y cableado eléctrico con el propósito de mejorar el servicio en el sector.

Durante los trabajos se registró un cortocircuito que provocó la descarga y dejó lesionado al empleado.

Habitantes del barrio informaron que escucharon un fuerte estruendo y, al salir de sus viviendas, observaron al trabajador tendido tras el incidente.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la identidad del trabajador afectado.