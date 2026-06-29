Manolo Jiménez asegura que el 99.9% de policías en Coahuila están evaluados

SALTILLO, COAH.- Coahuila se mantiene como referente nacional en control de confianza y profesionalización policial al registrar que el 99.9 % de su plantilla activa de seguridad cuenta con evaluación vigente, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad se ubica entre las que presentan los mejores indicadores del país en materia de evaluación y certificación de sus corporaciones.

El mandatario estatal señaló que estos resultados son producto del fortalecimiento permanente de las instituciones de seguridad, así como de los procesos continuos de evaluación, capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales.

"En Coahuila tenemos claro que la seguridad se construye con instituciones sólidas, confiables y profesionales. Por ello mantenemos procesos permanentes de evaluación, capacitación y fortalecimiento de nuestras corporaciones, siempre con el objetivo de brindar certeza y confianza a la ciudadanía", expresó.

Jiménez Salinas destacó que los avances forman parte de una estrategia integral desarrollada en coordinación con fuerzas federales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General del Estado y los municipios.

Asimismo, informó que solo el 0.8 % de los elementos activos aparece como no aprobado en las evaluaciones de control de confianza, uno de los porcentajes más bajos del país.

Precisó que esos casos se encuentran en proceso de baja o sujetos a los procedimientos administrativos y legales correspondientes, garantizando el respeto a sus derechos.

"En nuestro estado no hay cabida para la improvisación. Vamos a seguir fortaleciendo nuestras instituciones de seguridad y asegurando que quienes tienen la responsabilidad de proteger a las familias coahuilenses cumplan con los más altos estándares de desempeño, integridad y confianza", afirmó.

El gobernador señaló que estos indicadores contribuyen a mantener a Coahuila entre las entidades más seguras de México.

Añadió que ciudades como Saltillo, Piedras Negras y Torreón destacan de manera constante entre las mejor evaluadas del país en percepción de seguridad y resultados institucionales.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de continuar fortaleciendo las corporaciones de seguridad para preservar la paz, el orden y la tranquilidad de las familias coahuilenses.