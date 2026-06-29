Inauguran exposición Pasajeros del Tiempo en AIFA: Coahuila avanza en turismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Coahuila fortaleció su promoción turística, cultural y económica a nivel nacional e internacional con la inauguración de la exposición Pasajeros del Tiempo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los principales centros de conectividad aérea del país.

La muestra, organizada por el Museo del Desierto, forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para posicionar a la entidad como un destino atractivo para el turismo científico, de naturaleza, aventura y enológico.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el director general del AIFA, General Isidoro Pastor Román; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, Blas Flores González; y el director del Museo del Desierto, Arturo González, además de autoridades estatales y municipales.

Durante el evento, Blas Flores destacó la consolidación de la ruta aérea Saltillo-Ciudad de México a través del AIFA, al señalar que ha fortalecido la conectividad del estado, impulsado el turismo, facilitado la llegada de inversiones y aumentado la competitividad de Coahuila.

La exposición reúne algunos de los hallazgos paleontológicos más relevantes realizados en territorio coahuilense y ofrece una experiencia museográfica para los miles de viajeros que transitan por el aeropuerto.

Entre los principales atractivos destacan el Memorial de la Quinta Extinción, con una representación monumental de un Tyrannosaurus rex emergiendo de un meteorito, así como modelos robóticos de tamaño real del Alamosaurus sanjuanensis y del Tyrannosaurus rex.

Como parte de esta estrategia de promoción, también se anunció la próxima apertura de la Tienda Museo del Desierto, espacio destinado a la difusión y comercialización de productos representativos de Coahuila.

La presencia del estado en el AIFA permitirá reforzar la promoción de atractivos como la Ruta Vinos & Dinos, la zona paleontológica de General Cepeda y Ramos Arizpe, así como los destinos de naturaleza y aventura en Arteaga.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila busca atraer un mayor número de visitantes, fortalecer la actividad turística y generar beneficios económicos para las familias de la entidad.