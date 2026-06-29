Rescatista Armando López Guerrero ayuda en sismos de Venezuela

El rescatista muzquense Armando López Guerrero, integrante de la Brigada Topos Azteca, participa en las labores de búsqueda y recuperación de personas afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela.

De acuerdo con la información disponible, López Guerrero se incorporó a las tareas de auxilio inmediatamente después de arribar al país sudamericano el pasado domingo, donde trabaja junto con especialistas en rescate en las zonas afectadas por los movimientos telúricos.

Durante las labores realizadas la mañana de este lunes, alrededor de las 08:30 horas, tiempo de Venezuela, el brigadista localizó a tres personas entre los escombros. Las víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que el equipo activó los protocolos correspondientes para su recuperación.

El integrante de Topos Azteca forma parte del contingente que participa en las acciones de búsqueda, localización y recuperación de personas afectadas por el desastre. A pesar de las condiciones de riesgo derivadas de la emergencia, López Guerrero y el resto de los rescatistas mantienen las operaciones humanitarias en las áreas impactadas por los sismos.

Las labores continúan mientras las autoridades y los equipos especializados avanzan en la evaluación de daños y en la búsqueda de posibles sobrevivientes.