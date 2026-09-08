Múzquiz: accidente de dos camionetas afecta a mujer de 41 años

MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente entre dos camionetas se registró en el cruce de las calles Manuel Acuña y Victoria, donde una mujer de 41 años resultó afectada y ambos vehículos presentaron daños materiales.

De acuerdo con la información proporcionada, la afectada fue identificada como Adriana Esperanza N, de 41 años, con domicilio en la colonia Occidental.

La mujer viajaba en una camioneta Chevrolet Equinox LT, modelo 2007, color gris oscuro, con placas 30-XBT, la cual presentó daños en la defensa y en el foco delantero del lado derecho.

En el accidente también estuvo involucrada una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2007, de procedencia mexicana, con placas EW-6007-D, cuyo conductor fue identificado como Alex N, de 15 años de edad.

La camioneta Silverado presentó daños en la parte trasera, específicamente en el lado izquierdo, de acuerdo con el reporte proporcionado tras el accidente.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos registrados en el cruce de Manuel Acuña y Victoria, donde se reportaron daños materiales en ambas unidades y una persona afectada.

Las autoridades policiacas elaboraron el croquis correspondiente en torno a los hechos para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.